Погода перед 8 марта будет переменчивой: прогноз от ObozTV

Погода в субботу в Украине будет переменчивой, местами проглянет солнце, но в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 7 марта.

На западе облачно практически по всей территории. В Ужгороде, Львове и Черновцах прогнозируют легкие ливни. Температура днем от +6 до +14 градусов, ночная температура – до +1.

На севере переменная облачность, местами дождь. В Чернигове без осадков. Столбики термометров днем покажут от +9 до +13, ночью до +7 градусов.

Восточным регионам синоптики обещают сухую и облачную погоду, только в Харькове пройдет ливень. Температура воздуха днем от +9 до +14 градусов, ночью местами снизится до +6.

На юге Украины будет ясно и солнечно. Днем воздух прогреется до +16, ночью столбики термометров местами опустятся до +6 градусов.

В центральной Украине ожидается переменная облачность, местами дожди – в частности, в Кропивницком и Черкассах. Температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +14 градусов, ночью от +5 до +10.

В Киеве в субботу облачно с прояснениями. Дневная температура воздуха составит от +10 до +13, ночью около +9 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 8 марта, в Международный женский день.

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