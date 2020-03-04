Где в Украине ухудшится погода: прогноз на 5 марта от ObozTV

В четверг в большинстве областей Украины сохранится приятное весеннее тепло, а вот на западе погода резко ухудшится.

ObozTV представляет прогноз погоды на 5 марта.

На западе облачно, местами дожди и снег. Температура днем до +6 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до нуля.

В северных регионах облачно и сухо, только в Чернигове днем возможен легкий ливень. Дневной максимум до +12, ночной минимум до +7 градусов.

На востоке также облачно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем от +8 до +13, ночью около +6 градусов.

Югу Украины обещают пасмурный день. Температура воздуха днем и ночью от +8 до +14 градусов.

В центральных областях небо затянет облаками, в Кропивницком пройдет ливень. Температура воздуха днем от +5 до +14 градусов, ночью до +6.

В Киеве осадков не ожидается. Дневной максимум до +12, ночью температура около +9 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали противоположные прогнозы на погоду в марте 2020 года: одни обещали сильные морозы до -15 градусов, другие – аномальную жару.

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