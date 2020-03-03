4 марта в Украину придет рекордное тепло: прогноз погоды от ObozTV

В среду в Украине ожидаются рекордные для начала марта температуры – местами до +19 градусов. В основном будет сухо, хотя в некоторые области вернутся дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 4 марта.

На западе облачно, в Ужгороде и Львове синоптики обещают кратковременные ливни. Днем воздух прогреется до +13, ночью температура опустится до +5 градусов.

На севере также облачно, но в основном без осадков. Только в Сумах ночью возможен дождь. Дневной максимум до +11 градусов, ночной минимум до +4.

В восточных регионах – сухая погода, местами небо затянет облаками. Температура воздуха днем от +9 до +15, ночью термометры покажут до +5 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем от +10 до +19 градусов, ночью от +8 до +18.

Центральным областям прогнозируют пасмурную погоду. Днем на термометрах от +10 до +15, ночью до +7 градусов.

В Киеве – переменная облачность. Дневной максимум до +13 градусов, ночью температура воздуха понизится до +7.

Напомним, что погода в марте 2020 года в Украине вызвала споры между синоптиками, так как некоторые из них дали слишком разные оценки. OBOZREVATEL собрал все прогнозы в одном материале.

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