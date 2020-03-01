Главная Новости
1 марта • обновлено в 18:28
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Весна в Украине начнется с дождей: прогноз погоды на 2 марта от ObozTV

Читать материал на украинском

Первая неделя весны в Украине начнется с теплой, но облачной и дождливой погоды.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 2 марта.

На западе небо затянет облаками и пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +11, ночью термометры покажут от +2 до +6 градусов.

На севере ожидается пасмурная погода, в Житомире и Чернигове – легкие ливни. Дневной максимум до +6 градусов, ночью от 0 до +5.

В восточных регионах преимущественно облачно, без осадков. Температура воздуха днем от +3 до +7 градусов, ночью местами температура снизится до нуля.

Весна в Украине начнется с дождей: прогноз на 2 марта от ObozTV

На юге облачно по всей территории. Температура воздуха днем от +6 до +8, ночью от +1 до +8 градусов.

В центральных областях сухо и облачно, только в Виннице ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем от +4 до +8 градусов, ночью от +1 до +7.

В Киеве переменная погода с осадками. Дневной максимум до +8, ночью температура воздуха от +4 до +6 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода ObozTV Прогноз погоды Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости