Весна в Украине начнется с дождей: прогноз на 2 марта от ObozTV

Первая неделя весны в Украине начнется с теплой, но облачной и дождливой погоды.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 2 марта.

На западе небо затянет облаками и пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +11, ночью термометры покажут от +2 до +6 градусов.

На севере ожидается пасмурная погода, в Житомире и Чернигове – легкие ливни. Дневной максимум до +6 градусов, ночью от 0 до +5.

В восточных регионах преимущественно облачно, без осадков. Температура воздуха днем от +3 до +7 градусов, ночью местами температура снизится до нуля.

На юге облачно по всей территории. Температура воздуха днем от +6 до +8, ночью от +1 до +8 градусов.

В центральных областях сухо и облачно, только в Виннице ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем от +4 до +8 градусов, ночью от +1 до +7.

В Киеве переменная погода с осадками. Дневной максимум до +8, ночью температура воздуха от +4 до +6 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине.

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