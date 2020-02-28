Последний день зимы: прогноз погоды в Украине на 29 февраля от ObozTV

Последний день зимы в Украине будет в основном пасмурным, местами с кратковременными дождями.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 29 февраля.

В западных областях облачно. Ужгороду и Львову обещают осадки в виде снега, а Ивано-Франковску – легкий ливень. Днем столбики термометров поднимутся до +5, ночью температура местами снизится до -3 градусов.

На севере также пасмурно. Днем от -2 до 0, ночью температура опустится до -3 градусов.

На востоке ожидаются кратковременные снегопады, только в Днепре – без осадков. Температура воздуха днем от -1 до +6 градусов, ночью местами снизится до -1.

На юге – преимущественно ясно, местами переменная облачность, а в Симферополе ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем от +2 до +7, ночью до -1 градуса.

В центральной Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем от 0 до +3 градусов, ночью до -3.

В Киеве 29 февраля будет сухо и малооблачно. Дневной максимум до +2, ночью температура опустится до -1 градуса.

Как писал OBOZREVATEL, каждые четыре года (в високосный год) 29 февраля отмечается Касьянов день, или Касьян-високос – существует целый ряд примет и запретов, касающихся этого дня.

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