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25 февраля • обновлено в 18:07
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В Украине снова потеплеет: прогноз погоды на 26 февраля от ObozTV

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В среду в Украине снова потеплеет, но погода останется преимущественно облачной, местами с дождем и легкими снегопадами.

ObozTV представляет прогноз погоды на 26 февраля.

На западе небо затянет облаками. Практически на всей территории предвидятся кратковременные ливни. Днем термометры покажут до +10, ночью температура будет колебаться от +2 до +7 градусов.

На севере на протяжении всего дня будет облачно. Ночью в Житомире дождь, в Сумах возможен легкий снег. Дневной максимум до +7 градусов, ночью температура местами опустится до нуля.

В восточных регионах установится пасмурная погода. В Харькове по прогнозу пройдет снег, в Днепре – дождь. Температура воздуха днем от +1 до +7 градусов, ночью от -3 до +5.

В Украине снова потеплеет: прогноз погоды на 26 февраля от ObozTV

На юге облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем от +5 до +9, ночью от +1 до +8 градусов.

В центральных областях облачно, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем от +3 до +9 градусов, ночью термометры покажут от +1 до +7.

В Киеве также набегут облака. Температурный максимум днем +6, ночью от +2 до +3 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, в результате непогоды 24-25 февраля в Украине были обесточены свыше полтысячи населенных пунктов. Шквальный ветер повалил сотни деревьев, а в Одессе разыгрался сильный шторм и лиман чуть не смыл Объездную дорогу.

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