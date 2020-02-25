В Украине снова потеплеет: прогноз погоды на 26 февраля от ObozTV
В среду в Украине снова потеплеет, но погода останется преимущественно облачной, местами с дождем и легкими снегопадами.
ObozTV представляет прогноз погоды на 26 февраля.
На западе небо затянет облаками. Практически на всей территории предвидятся кратковременные ливни. Днем термометры покажут до +10, ночью температура будет колебаться от +2 до +7 градусов.
На севере на протяжении всего дня будет облачно. Ночью в Житомире дождь, в Сумах возможен легкий снег. Дневной максимум до +7 градусов, ночью температура местами опустится до нуля.
В восточных регионах установится пасмурная погода. В Харькове по прогнозу пройдет снег, в Днепре – дождь. Температура воздуха днем от +1 до +7 градусов, ночью от -3 до +5.
На юге облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем от +5 до +9, ночью от +1 до +8 градусов.
В центральных областях облачно, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем от +3 до +9 градусов, ночью термометры покажут от +1 до +7.
В Киеве также набегут облака. Температурный максимум днем +6, ночью от +2 до +3 градусов.
Как писал OBOZREVATEL, в результате непогоды 24-25 февраля в Украине были обесточены свыше полтысячи населенных пунктов. Шквальный ветер повалил сотни деревьев, а в Одессе разыгрался сильный шторм и лиман чуть не смыл Объездную дорогу.
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