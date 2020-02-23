Стихия "ударит" по Украине: прогноз на 24 февраля от ObozTV

Последняя неделя зимы в Украине начнется с облачной и дождливой погоды, местами ожидается шквальный ветер и мокрый снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 24 февраля.

На западе облачно, пройдет снег. Температура от 0 в Хмельницкой области до +6 в Ужгороде, ночью от +2 до +8 градусов в Ровно и Черновцах.

Северным регионам также обещают снег. Дневной максимум до +4, ночью до -1 градуса.

На востоке облачно с дождями, в Днепре прогнозируют легкий снегопад. Температура воздуха днем от 0 до +7 градусов, ночью от -1 до +4.

На юге и в Крыму – пасмурная погода, местами с прояснениями. В Херсоне и Симферополе ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха днем +10, ночью от +4 до +12 градусов.

Центральные области накроют облака с мокрым снегом, в Полтаве прогнозируют дождь. Температура воздуха днем от +1 до +7, ночью от +1 до +8 градусов.

В Киеве понедельник будет пасмурным. Дневной максимум до +3 градусов, ночью температура будет колебаться от +3 до +4.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что март этого года в Украине может быть чрезвычайно теплым – ученые уже сделали предварительные прогнозы на весну-2020.

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