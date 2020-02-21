Ухудшение погоды в Украине: прогноз на 22 февраля от ObozTV

На выходных в Украине будет преимущественно облачно и дождливо, местами пройдет мокрый снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 22 февраля.

На западе облачно с прояснениями. Днем термометры покажут до +6 градусов, ночью местами около нуля.

В северных областях солнце скроется за тучами, кое-где возможны кратковременные снегопады. Дневной максимум +5, ночной минимум -1 градус.

Восточным регионам обещают скопление облаков и осадки в виде снега. Температура воздуха днем от 0 до +4 градусов, ночью от -1 до +1.

На юге облачно. Температура воздуха днем от +3 до +7 градусов, ночью местами около нуля.

В центральной Украине переменная облачность. В Виннице ночью ожидается легкий снегопад, а в Черкассах – дождь. Днем термометры покажут от +2 до +5, ночью от 0 до +4 градусов.

В Киеве в субботу пасмурно. Дневной максимум до +4, ночью температура будет колебаться на уровне от +1 до +2 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Украину надвигается бешеный циклон, который принесет сильные осадки и штормовой ветер.

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