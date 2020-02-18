Тепло и солнечно: прогноз погоды в Украине на 19 февраля от ObozTV

В среду в Украине будет преобладать теплая и солнечная погода. Хотя местами набегут облака, осадков не ожидается.

ObozTV представляет прогноз погоды на 19 февраля.

На западе облачно с прояснениями. Столбики термометров днем поднимутся максимум до +8, ночью температура местами упадет до нуля.

Северу Украины синоптики обещают ясную погоду, только в Житомире небо затянут облака. Дневной максимум до +7, ночью от 0 до +5 градусов.

Восточный регион – без осадков, преимущественно облачно. Температура воздуха днем от 0 до +5, ночью от 0 до +2 градусов.

На юге малооблачно, в Одессе ожидается настоящая весенняя погода. Температура воздуха днем от +5 до +9, ночью от +2 до +7 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем от +3 до +8, ночью от нуля до +5 градусов.

Киеву прогнозируют ясный солнечный день. Дневной максимум +6 градусов, ночью температура опустится до нуля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, синоптики уже сравнивают зимнюю погоду в Украине с климатом Италии, Греции или даже Кипра. По прогнозам ученых, продолжительность переходных сезонов (осени и весны) может сократиться с трех месяцев до одного.

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