Осадки прекратятся: прогноз погоды в Украине на 16 февраля от ObozTV

В воскресенье ожидается преимущественно сухая погода, солнце будет чередоваться с облаками.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 16 февраля.

На западе в основном пасмурно. Температура воздуха днем до +6, ночью до -1 градуса.

Северным областям синоптики обещают сухую и малооблачную погоду. Дневной максимум до +3, ночью на термометрах до -1.

На востоке по прогнозу безоблачное небо. Температура воздуха днем от -2 до +4, ночью от +3 до -3 градусов.

На юге местами облачно, но без осадков. Максимальная дневная температура +6, ночью преимущественно до 0 градусов.

В центральных регионах облачно с прояснениями. Температура воздуха днем от 0 до +5 градусов, ночью до -1.

В Киеве прогнозируют облачную погоду без осадков. Дневной максимум +3 градуса, ночью около нуля.

Как писал OBOZREVATEL, уже с начала новой недели в Украине ожидается резкое потепление, на западе воздух прогреется до +13 градусов.

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