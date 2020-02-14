На Сретение в Украину вернется зима: прогноз погоды на 15 февраля от ObozTV

На Сретение, в субботу, в некоторые регионы Украины вернется зима. Местами ожидаются кратковременные снегопады, ночью температура будет ниже нуля.

ObozTV представляет прогноз погоды на 15 февраля.

На западе переменная облачность с осадками в виде мокрого снега. Температура воздуха днем до +4, ночью около нуля.

Северу Украины синоптики также обещают облачную погоду со снегом. Дневной максимум до +1, ночью на термометрах до -1 градуса.

Восточный регион – без осадков, местами пасмурно. Температура воздуха днем от -3 до +3, ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

На юге без осадков, преимущественно облачно. Температура воздуха днем от +3 до +6 градусов, ночью местами до нуля.

В центральных областях переменная облачность с небольшими осадками. Температура воздуха днем от 0 до +3 градусов, ночью до -1.

В Киев возвращается зима, синоптики прогнозируют облачную погоду со снегом. Дневной максимум +2 градуса, ночью до -1.

OBOZREVATEL напоминает, что 15 февраля отмечается Сретение Господне – один из 12 главных (двунадесятых) праздников православной церкви. Подробнее о традициях, обычаях и запретах этого дня – в нашем материале.

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