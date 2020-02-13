Погода в День святого Валентина улучшится: прогноз на 14 февраля от ObozTV

В пятницу, на День святого Валентина, в Украине немного потеплеет. Осадки прекратятся и установится преимущественно сухая погода, только на западе ожидается мокрый снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на 14 февраля.

В западных областях в основном снежно, только в Ужгороде без осадков. Максимальная температура днем +3, ночью от 0 до +2 градусов.

На севере облачно с прояснениями. Дневной максимум +3 градуса, ночью до -1.

На востоке преимущественно облачно. Осадков не предвидится. Температура воздуха днем до +5, ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Югу также обещают пасмурную погоду, но местами выглянет солнце. Дневной максимум +8, ночью от 0 до +7 градусов.

В центральных регионах облачно и без осадков. Температура воздуха днем до +5 градусов, ночью до -1.

В Киеве солнце будет чередоваться с облаками. Дневной максимум +4, ночью от нуля до +2 градусов.

Напомним, что 14 февраля в мире отмечается День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Подробнее об истории и традициях этого дня – в специальном материале OBOZREVATEL.

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