Погода в День святого Валентина улучшится: прогноз на 14 февраля от ObozTV
В пятницу, на День святого Валентина, в Украине немного потеплеет. Осадки прекратятся и установится преимущественно сухая погода, только на западе ожидается мокрый снег.
ObozTV представляет прогноз погоды на 14 февраля.
В западных областях в основном снежно, только в Ужгороде без осадков. Максимальная температура днем +3, ночью от 0 до +2 градусов.
На севере облачно с прояснениями. Дневной максимум +3 градуса, ночью до -1.
На востоке преимущественно облачно. Осадков не предвидится. Температура воздуха днем до +5, ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.
Югу также обещают пасмурную погоду, но местами выглянет солнце. Дневной максимум +8, ночью от 0 до +7 градусов.
В центральных регионах облачно и без осадков. Температура воздуха днем до +5 градусов, ночью до -1.
В Киеве солнце будет чередоваться с облаками. Дневной максимум +4, ночью от нуля до +2 градусов.
Напомним, что 14 февраля в мире отмечается День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Подробнее об истории и традициях этого дня – в специальном материале OBOZREVATEL.
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