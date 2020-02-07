Придет классическая зима: прогноз погоды на 8 февраля от ObozTV

В субботу Украину навестит "классическая зима" – будет морозно, зато солнечно. Местами похолодает до -13 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 8 февраля.

На западе ясно и сухо. Температура воздуха днем +3 градуса, ночью -7.

Северным регионам синоптики обещают переменную облачность, также без осадков. Дневной максимум -3, ночной минимум -11 градусов.

На востоке небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры -7, ночью на термометрах -13 градусов.

На юге и в Крыму – ясно и морозно. Температура воздуха днем -3 градуса, ночью -7.

В центральных областях тоже солнечно и сухо. Стрелка термометра на протяжении дня поднимется до -3, ночью опустится до -9 градусов.

В Киеве ожидается погожий ясный день. Дневной максимум -3 градуса, ночной минимум -5.

OBOZREVATEL напоминает, что похолодание в Украине будет непродолжительным – по прогнозам Укргидрометцентра, уже через четыре дня начнется очередное потепление.

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