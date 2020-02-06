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7 февраля • обновлено в 08:39
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Пол-Украины останется со снегом: прогноз погоды на 7 февраля от ObozTV

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Под конец рабочей недели погода в Украине существенно не изменится. На западе, востоке и юге синоптики обещают снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 7 февраля.

В западных областях переменная облачность, местами пройдет снег. Температура воздуха днем +3 градуса, ночью -1.

На севере преимущественно облачная и сухая погода. Дневной максимум -2, ночной минимум -5 градусов.

На востоке переменная облачность, в большинстве регионов – снег. Максимум дневной температуры 0 градусов, ночью на термометрах -5.

Пол-Украины останется со снегом: прогноз погоды на 7 февраля от ObozTV

На юге и в Крыму небо затянет облаками, которые принесут с собой снегопады. Температура воздуха днем +3, ночью -7 градусов.

В центральной Украине сухо, солнце будет чередоваться с облаками. Днем воздух прогреется до нуля, ночью термометры покажут -2 градуса.

В Киеве в пятницу ожидается облачная погода, но без осадков. Дневной максимум -1 градус, ночной минимум -2.

Как писал OBOZREVATEL, очередное потепление в Украине должно начаться уже с 11 февраля – подробный прогноз на ближайшие дни озвучили в Гидрометцентре.

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