Циклон накроет всю Украину: прогноз погоды на 6 февраля от ObozTV

В Украине продолжает свирепствовать штормовой циклон. В четверг погода не улучшится: синоптики предупреждают о порывистом ветре, снегопадах и гололеде на дорогах.

ObozTV представляет прогноз погоды на 6 февраля.

Западные области накроют снегопады. Днем на термометрах +1, ночью -4 градуса.

На севере переменная облачность, в Чернигове – снег. Дневной максимум 0 градусов, ночной минимум -5.

На востоке солнце будет чередоваться с облаками, в Луганске пройдет снегопад. Днем стрелка термометра поднимется до нуля, ночью опустится до -5 градусов.

На юге и в Крыму – облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха на протяжении дня +1 градус, ночью -4.

В центральных регионах также переменная облачность, в Черкассах выпадет снег. Температура воздуха днем 0, ночью -5 градусов.

Киеву обещают облачную погоду со снегом. Дневной максимум -2, ночной минимум -4 градуса.

Как писал OBOZREVATEL, с 8 февраля в Украине прогнозируют морозы до -13 градусов – синоптики рассказали, сколько продлится похолодание и когда вернется тепло.

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