Главная Новости
3 февраля • обновлено в 16:13
МоваЯзык
МедОбоз Главная

То дождь, то снег: прогноз погоды в Украине на 4 февраля от ObozTV

147
Читать материал на украинском

Во вторник почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

ObozTV представляет прогноз погоды на 4 февраля.

Западным регионам обещают облачную и дождливую погоду. Температура воздуха днем +11, ночью +3 градуса.

На севере кратковременные ливни, а отчасти и снегопады. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум -1.

На востоке небо затянет облаками, местами – дожди. Максимум дневной температуры +5, ночью на термометрах 0 градусов.

То дождь, то снег: прогноз погоды в Украине на 4 февраля от ObozTV

На юге и в Крыму будет облачно, почти во всех областях – легкие ливни. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью +4.

В центральных областях также дожди. Воздух на протяжении дня прогреется до +6 градусов, ночью термометры покажут 0.

В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +5, ночной минимум 0 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, предсказал позднюю весну и бесснежный конец зимы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода ObozTV Прогноз погоды Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости