То дождь, то снег: прогноз погоды в Украине на 4 февраля от ObozTV

Во вторник почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

ObozTV представляет прогноз погоды на 4 февраля.

Западным регионам обещают облачную и дождливую погоду. Температура воздуха днем +11, ночью +3 градуса.

На севере кратковременные ливни, а отчасти и снегопады. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум -1.

На востоке небо затянет облаками, местами – дожди. Максимум дневной температуры +5, ночью на термометрах 0 градусов.

На юге и в Крыму будет облачно, почти во всех областях – легкие ливни. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью +4.

В центральных областях также дожди. Воздух на протяжении дня прогреется до +6 градусов, ночью термометры покажут 0.

В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +5, ночной минимум 0 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, предсказал позднюю весну и бесснежный конец зимы.

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