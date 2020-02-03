То дождь, то снег: прогноз погоды в Украине на 4 февраля от ObozTV
Во вторник почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.
ObozTV представляет прогноз погоды на 4 февраля.
Западным регионам обещают облачную и дождливую погоду. Температура воздуха днем +11, ночью +3 градуса.
На севере кратковременные ливни, а отчасти и снегопады. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум -1.
На востоке небо затянет облаками, местами – дожди. Максимум дневной температуры +5, ночью на термометрах 0 градусов.
На юге и в Крыму будет облачно, почти во всех областях – легкие ливни. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью +4.
В центральных областях также дожди. Воздух на протяжении дня прогреется до +6 градусов, ночью термометры покажут 0.
В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +5, ночной минимум 0 градусов.
Как писал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, предсказал позднюю весну и бесснежный конец зимы.
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