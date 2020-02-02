В Украине задождит по-весеннему: прогноз погоды на 3 февраля от ObozTV
Первая неделя февраля в Украине начнется с пасмурной и дождливой погоды, местами с мокрым снегом. Впрочем, будет чрезвычайно тепло – почти как в разгар весны.
ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 3 февраля.
На западе повсеместно дожди. Температура воздуха днем +8°, ночью +1°.
Северным областям прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневной максимум +3°, ночной минимум 0°.
На востоке облачно, местами возможен легкий снегопад, в Запорожье дождь. Максимум дневной температуры +5°, ночью на термометрах +1°.
Югу и Крыму обещают сухую и облачную погоду. Температура воздуха днем +9°, ночью +3°.
В центральных регионах день будет пасмурным, местами – дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется до +5°, ночью термометры покажут +2°.
В Киеве облачно, но сухо. Дневной максимум +4°, ночной минимум +2°.
Как писал OBOZREVATEL, нынешнюю зиму в Украине признали аномальной – за первые два месяца в большинстве областей (за исключением Карпат) не было ни привычных метровых сугробов снега, ни ощутимых морозов. По прогнозам, такая же погода сохранится и в феврале.
Но высокие температуры не норма, а следствие глобального потепления. Подробнее о том, какими серьезными проблемами чревато изменение климата в Украине и мире – читайте в этом материале.
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