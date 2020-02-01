Будет сюрприз: прогноз погоды в Украине на 2 февраля от ObozTV
В Украине резко потеплеет, местами до +12 градусов. В воскресенье по всей территории пройдут кратковременные дожди.
ObozTV представляет прогноз погоды на 2 февраля.
В западных областях небо затянет облаками, которые принесут с собой осадки. Днем на термометрах +6, ночью +3 градусов.
На севере также дожди. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +3.
Восточным регионам прогнозируют кратковременный дождь. Днем стрелка термометра поднимется до +8, ночью опустится до +2 градусов.
На юге и в Крыму – пасмурно, местами осадки. Температура воздуха на протяжении дня +12 градусов, ночью +7.
В центральных областях преимущественно облачная погода. В Полтаве – небольшой ливень. Температура воздуха днем +9, ночью +4 градуса.
Киеву синоптики также обещают кратковременный дождь. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум также +6.
OBOZREVATEL напоминает, что "красивая" дата 02.02.2020 является палиндромом – числом, которое читается одинаково в обоих направлениях. Как рассказал астролог и нумеролог Игорь Мехеда, этот день может изменить судьбу.
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