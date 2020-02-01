Будет сюрприз: прогноз погоды в Украине на 2 февраля от ObozTV

В Украине резко потеплеет, местами до +12 градусов. В воскресенье по всей территории пройдут кратковременные дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 2 февраля.

В западных областях небо затянет облаками, которые принесут с собой осадки. Днем на термометрах +6, ночью +3 градусов.

На севере также дожди. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +3.

Восточным регионам прогнозируют кратковременный дождь. Днем стрелка термометра поднимется до +8, ночью опустится до +2 градусов.

На юге и в Крыму – пасмурно, местами осадки. Температура воздуха на протяжении дня +12 градусов, ночью +7.

В центральных областях преимущественно облачная погода. В Полтаве – небольшой ливень. Температура воздуха днем +9, ночью +4 градуса.

Киеву синоптики также обещают кратковременный дождь. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум также +6.

OBOZREVATEL напоминает, что "красивая" дата 02.02.2020 является палиндромом – числом, которое читается одинаково в обоих направлениях. Как рассказал астролог и нумеролог Игорь Мехеда, этот день может изменить судьбу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал