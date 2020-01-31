Главная Новости
31 января • обновлено в 16:40
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Февраль в Украине начнется с оттепелей: прогноз погоды от ObozTV

313
Читать материал на украинском

Начало февраля в Украине обещает быть по-весеннему теплым. В западных, восточных и южных областях – с дождями и мокрым снегом.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 1 февраля.

На западе преимущественно облачная и дождливая погода. Температура воздуха днем +6, ночью -1 градус.

Северным регионам прогнозируют переменную облачность, в основном без осадков. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.

На востоке небо затянет облаками. Местами пройдут снегопады, в Днепре – дождь. Максимум дневной температуры +3 градуса, ночью на термометрах -1.

Февраль в Украине начнется с оттепелей: прогноз погоды от ObozTV

На юге и в Крыму также будет пасмурно, почти во всех областях ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем +5, ночью +1 градус.

В центральной Украине переменная облачность, осадков не прогнозируют. Воздух на протяжении дня прогреется до +2 градусов, ночью термометры покажут 0.

В Киеве 1 февраля солнечно и сухо. Дневной максимум +4, ночной минимум 0 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2020 года – похоже на то, что настоящей зимы в этом году так и не будет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода ObozTV Прогноз погоды Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости