Февраль в Украине начнется с оттепелей: прогноз погоды от ObozTV

Начало февраля в Украине обещает быть по-весеннему теплым. В западных, восточных и южных областях – с дождями и мокрым снегом.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 1 февраля.

На западе преимущественно облачная и дождливая погода. Температура воздуха днем +6, ночью -1 градус.

Северным регионам прогнозируют переменную облачность, в основном без осадков. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.

На востоке небо затянет облаками. Местами пройдут снегопады, в Днепре – дождь. Максимум дневной температуры +3 градуса, ночью на термометрах -1.

На юге и в Крыму также будет пасмурно, почти во всех областях ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем +5, ночью +1 градус.

В центральной Украине переменная облачность, осадков не прогнозируют. Воздух на протяжении дня прогреется до +2 градусов, ночью термометры покажут 0.

В Киеве 1 февраля солнечно и сухо. Дневной максимум +4, ночной минимум 0 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2020 года – похоже на то, что настоящей зимы в этом году так и не будет.

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