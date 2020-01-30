Украинцев ждет снежная пятница: прогноз погоды на 31 января от ObozTV

Последний день января в Украине будет снежным. Осадки выпадут в большинстве областей, при этом днем сохранятся плюсовые температуры.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 31 января.

На западе пасмурно, снегопады – практически во всех регионах. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью -1.

На севере также пройдет снег. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.

На востоке облачно, местами легкий снег. Максимум дневной температуры +3, ночью на термометрах -1 градус.

Югу и Крыму обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем + 6 градусов, ночью 0.

В центральных областях преимущественно пасмурная погода, местами снегопады. Днем воздух прогреется до +3, ночью термометры покажут -1 градус.

В Киеве 31 января будет облачно, ожидается небольшой снегопад. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум 0.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики недавно изменили прогноз на февраль 2020 года – вместо морозов и снежных бурь в Украину придут ливни и оттепель.

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