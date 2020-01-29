В Украине разыграется непогода: прогноз на 30 января от ObozTV

Непогода в Украине задерживается. Синоптики предупреждают о дождях, ветре, мокром снеге и гололедице.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 30 января.

В западных регионах небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +2 градуса, ночью -1 и легкий снегопад.

На севере облачно и сухо. Дневной максимум +2, ночной минимум 0 градусов.

На востоке ожидается облачная погода, местами – кратковременные дожди. Днем стрелка термометра поднимется до +7, ночью опустится до нуля.

На юге и в Крыму день будет пасмурным, в Симферополе обещают дождь. Температура воздуха на протяжении дня +6, ночью +1 градус.

В центральных областях преимущественно облачная погода, местами пройдет снег. Температура воздуха днем + 3 градуса, ночью 0.

В Киеве по прогнозу облачно, в основном без сильных осадков. Дневной максимум +2, ночной минимум 0 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ухудшение погодных условий сохранится до конца текущей недели – не исключено, что в некоторых областях выпадет долгожданный снег.

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