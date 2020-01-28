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28 января • обновлено в 17:06
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Погода в Украине резко ухудшится: прогноз на 29 января от ObozTV

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Украину накроет циклон и погода резко ухудшится. В среду во всех регионах ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер.

ObozTV представляет прогноз погоды на 29 января.

На западе переменная облачность, осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью 0.

На севере пройдет снег, а в Чернигове – кратковременный ливень. Дневной максимум +3, ночной минимум 0 градусов.

В восточных областях облачно, местами дождь. Максимум дневной температуры +6 градусов, ночью на термометрах 0.

Погода в Украине резко ухудшится: прогноз на 29 января от ObozTV

На юге и в Крыму небо затянет облаками, но в основном будет сухо. Температура воздуха днем +10, ночью +3 градуса.

В центральной Украине преимущественно пасмурная и дождливая погода. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью термометры покажут +1.

Киеву 29 января также обещают кратковременный ливень. Дневной максимум и ночной минимум – на уровне +2 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, снегопады и существенное похолодание в Украине ожидается только во второй половине февраля.

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