В Украину идут дожди: прогноз погоды на 28 января от ObozTV

Аномально теплая зима в Украине пока продолжается. Во вторник в некоторых восточных областях начнутся дожди, на остальной территории преимущественно сухая погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на 28 января.

На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +7 градусов, ночью 0.

Северным регионам синоптики обещают облачную и сухую погоду. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум 0.

На востоке день будет пасмурным, в отдельных областях пройдут дожди. Днем стрелка термометра поднимется до +4, ночью опустится до -1 градуса.

На юге и в Крыму облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха на протяжении дня +8, ночью +3 градуса.

В центральной Украине – облачно и сухо. Температура воздуха днем +5 градусов, ночью 0.

В Киеве прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневной максимум +5, ночной минимум +1 градус.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, на этой неделе ожидается ухудшение погодных условий – на Украину надвигается мощный циклон.

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