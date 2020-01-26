До +7 °C, местами дожди: прогноз погоды в Украине на 27 января от ObozTV

В начале последней недели января погода в Украине практически не изменится, только на западе потеплеет еще на несколько градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 27 января.

В западных регионах облачно с прояснениями. Луцку синоптики обещают небольшой ливень. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью 0.

На севере также пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди. Дневной максимум +3, ночной минимум -1 градус.

На востоке небо затянет облаками, осадков не ожидается. Максимум дневной температуры +3 градуса, ночью на термометрах -2.

Юг и Крым – пасмурно и сухо. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью 0.

В центральных областях преимущественно облачная погода, без осадков. Воздух на протяжении прогреется до +4, ночью термометры покажут -1 градус.

В Киеве небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум 0.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня март в этом году выдастся холодным – в начале весны вероятны сильные морозы.

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