На День Татьяны в Украине снова потеплеет: прогноз погоды на 25 января от ObozTV

На Татьянин день, который в этом году совпал с китайским Новым годом, в Украине снова немного потеплеет. В южных регионах воздух местами прогреется до +7 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 25 января.

На западе небо затянет облаками, в Ужгороде пройдет снег. Температура воздуха днем +3, ночью -2 градуса.

В северных областях – переменная облачность, без осадков. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -2.

На востоке погода будет сухой, днем облачно с прояснениями. Максимум дневной температуры +5, ночью на термометрах -1 градус.

На юге и в Крыму солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью 0.

Центральной Украине обещают переменную облачность, без осадков. Воздух на протяжении дня прогреется до +4, ночью термометры покажут -3 градуса.

В Киеве по прогнозу пасмурно и сухо. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум 0.

Напомним, что именно с 25 января 2020 года по китайскому календарю начинается год Белой Стальной Крысы. Об истории и традициях китайского Нового года – читайте в этом материале. Кстати, в Украине 25 января также отмечают Татьянин день – OBOZREVATEL собрал к празднику лучшие открытки и поздравления!

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