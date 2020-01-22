Где пройдут снегопады: прогноз погоды в Украине на 23 января от ObozTV

В четверг синоптики обещают снижение температуры на 2-3 градуса, местами пройдет снег.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 23 января.

В западных регионах небо затянет облаками, местами – снег. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -2.

На севере также ожидаются снегопады. Дневной максимум 0, ночной минимум -2 градуса.

На востоке облачно, в отдельных регионах – легкий снегопад. Максимум дневной температуры +1 градус, ночью на термометрах -1.

На юге и в Крыму небо затянет облаками, почти во всех областях прогнозируют снег. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью 0.

В центральных областях также пасмурно, местами снег. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью термометры покажут -1.

Киеву обещают переменную облачность без осадков. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.

Как писал OBOZREVATEL, прохладная и ветреная погода надолго в Украине не задержится. Синоптики прогнозируют, что уже с 24 января столбики термометра начнут подниматься, а с 26 января придет новая волна потепления.

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