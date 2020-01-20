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20 января • обновлено в 16:08
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Тепло и без снега: прогноз погоды в Украине на 21 января от ObozTV

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Днем по всей территории Украины сохранятся плюсовые температуры, ночью столбики термометров опустятся чуть ниже нуля. Осадков во вторник не предвидится.

ObozTV представляет прогноз погоды на 21 января.

На западе сухо, переменная облачность. Температура воздуха днем +3 градуса, ночью -2.

На севере ожидается пасмурная и сухая погода. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -2.

На востоке облачно с прояснениями, также без осадков. Максимум дневной температуры +2, ночью на термометрах -2 градуса.

Тепло и без снега: прогноз погоды в Украине на 21 января от ObozTV

Югу и Крыму прогнозируют хороший солнечный день. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью -2.

В центральных областях – переменная облачность, без осадков. Воздух на протяжении дня прогреется до +2, ночью термометры покажут -1 градус.

Киеву обещают пасмурный, но сухой день. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум -1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине этой недели в Украине вероятны снегопады, а также дождь с мокрым снегом – по прогнозам Укргидрометцентра, осадков следует ожидать в среду и четверг.

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