До -9 градусов: прогноз погоды в Украине на 8 января от ObozTV

После рождественских праздников синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 8 января.

На западе почти во всех областях будет пасмурно, в Ужгороде пройдет снег. Днем на термометрах +3 градуса, ночью -9.

Северным регионам обещают облачную погоду без осадков. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -4.

На востоке по прогнозу сухо, переменная облачность. Днем стрелка термометра поднимется до нуля, ночью опустится до -3 градусов.

На юге и в Крыму облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха на протяжении дня +3, ночью -3 градуса.

В центральных областях также переменная облачность, погода будет сухой. Температура воздуха днем +1 градус, ночью -4.

В Киеве солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Дневной максимум +3, ночной минимум -4 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился долгосрочным прогнозом на март 2020 года и рассказал, когда в Украину придет весна.

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