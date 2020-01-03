Погода в Украине начнет меняться: прогноз на 4 января от ObozTV

В субботу погода в Украине начнет меняться, в западных областях пройдут дожди и мокрый снег. А уже в воскресенье осадки распространятся практически по всей территории.

ObozTV представляет прогноз погоды на 4 января.

На западе преимущественно пасмурная погода. В Луцке ожидается кратковременный ливень. Днем на термометрах +3 градуса, ночью -3.

На севере облачно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +2, ночной минимум -2 градуса.

В восточных регионах погода будет сухой и ясной. Днем стрелка термометра поднимется до +3, ночью опустится до -2 градусов.

Юг и Крым – переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на протяжении дня +5 градусов, ночью -1.

В центральной Украине облачно с прояснениями, осадков также не прогнозируют. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -3.

В Киеве в субботу облачно и сухо. Дневной максимум +1, ночной минимум -1 градус.

OBOZREVATEL напоминает, что впереди украинцев ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Рождества. Какие еще выходные запланированы в 2020 году – подробнее в этом календаре.

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