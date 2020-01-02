Выглянет солнце: прогноз погоды в Украине на 3 января от ObozTV

Первая пятница Нового 2020 года обещает быть сухой и преимущественно солнечной, сильных морозов не ожидается.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 3 января.

На западе чистое безоблачное небо, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -5.

На севере облачно с прояснениями, также сухо. Дневной максимум +1, ночной минимум -2 градуса.

На востоке переменная облачность, без осадков. Максимум дневной температуры +2 градуса, ночью на термометрах -3.

Юг и Крым – ясно и сухо. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью -2.

В центральных областях чистое безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Днем воздух прогреется до +2, ночью термометры покажут -4 градуса.

Киеву синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду. Дневной максимум +1, ночной минимум -1 градус.

Как писал OBOZREVATEL, в январе и феврале 2020 года синоптики ожидают кратковременные резкие похолодания. Впрочем, по прогнозам, зимние месяцы в этом году будут теплее обычного.

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