Выглянет солнце: прогноз погоды в Украине на 3 января от ObozTV
Первая пятница Нового 2020 года обещает быть сухой и преимущественно солнечной, сильных морозов не ожидается.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 3 января.
На западе чистое безоблачное небо, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -5.
На севере облачно с прояснениями, также сухо. Дневной максимум +1, ночной минимум -2 градуса.
На востоке переменная облачность, без осадков. Максимум дневной температуры +2 градуса, ночью на термометрах -3.
Юг и Крым – ясно и сухо. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью -2.
В центральных областях чистое безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Днем воздух прогреется до +2, ночью термометры покажут -4 градуса.
Киеву синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду. Дневной максимум +1, ночной минимум -1 градус.
Как писал OBOZREVATEL, в январе и феврале 2020 года синоптики ожидают кратковременные резкие похолодания. Впрочем, по прогнозам, зимние месяцы в этом году будут теплее обычного.
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