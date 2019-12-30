Какой будет новогодняя погода в Украине: прогноз на 31 декабря от ObozTV

Последний день 2019 года принесет немного снега, но с новогодней погодой повезет далеко не всем областям Украины.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 31 декабря.

На западе будет пасмурно, местами пройдут кратковременные снегопады. Днем на термометрах +4 градуса, ночью -6.

Северным регионам обещают облачную погоду. В Сумах – снег. Дневной максимум +2, ночной минимум -6 градусов.

На востоке переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем стрелка термометра поднимется до +1 градуса, ночью опустится до -5.

На юге и в Крыму 31 декабря будет солнечным и сухим. Температура воздуха на протяжении дня +4 градуса, ночью -5.

В центральных областях переменная облачность, снег ожидается в Черкассах. Температура воздуха днем +2, ночью -7 градусов.

В Киеве по прогнозу облачно и без осадков. Дневной максимум +3 градуса, ночной минимум -4.

ObozTV желает в Новом году свершения самых смелых мечтаний. Яркого и праздничного настроения!

Напомним, что Новый 2020 год, символом которого является белая металлическая Крыса, будет високосным. Какие приметы предвещают счастье и достаток в грядущем году – читайте в материале OBOZREVATEL.

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