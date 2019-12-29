Приморозит до -9 °C: прогноз погоды в Украине на 30 декабря от ObozTV
В понедельник по всей Украине ожидается облачная погода, а ночью приморозит – местами до -9 градусов.
ObozTV представляет прогноз погоды на 30 декабря.
На западе небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные ливни. Температура воздуха днем +1, ночью -9 градусов.
На севере день будет пасмурным, но сухим. Дневной максимум 0, ночной минимум -6 градусов.
В восточных регионах – облачная и влажная погода, снег будет чередоваться с дождем. Максимум дневной температуры +3 градуса, ночью на термометрах -1.
На юге и в Крыму облачно и сухо. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью 0.
В центральных областях переменная облачность, осадков не прогнозируют. Воздух на протяжении дня прогреется до +1 градуса, ночью термометры покажут -6.
В Киеве 30 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Дневной максимум -1, ночной минимум -2 градуса.
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