По Украине пройдут снегопады: прогноз погоды на 29 декабря от ObozTV

В воскресенье снег пройдет по всей территории Украины, но морозов не ожидается. Ночью температура снизится максимум до -3, днем останутся плюсовые показатели.

ObozTV представляет прогноз погоды на 29 декабря.

На западе преимущественно пасмурная и снежная погода. Днем на термометрах ноль градусов, ночью -3.

В северных регионах облачно, в Житомире возможен кратковременный снегопад. Дневной максимум +1, ночной минимум -2 градуса.

На востоке небо затянет облаками, снегопады – по всем областям. Днем стрелка термометра поднимется до +2, ночью опустится до -2 градусов.

Югу и Крыму синоптики обещают пасмурный день, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха на протяжении дня +3 градуса, ночью -1.

В центральной Украине облачно, в отдельных областях пройдет легкий снегопад. Температура воздуха днем +1 градус, ночью -2.

В Киеве в воскресенье также ожидается снег. Дневной максимум +1, ночной минимум -1 градус.

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