Мокро и холодно: прогноз погоды в Украине на 28 декабря от ObozTV
До конца недели в Украине сохранится мокрая погода – дождь будет чередоваться с мокрым снегом, возможен гололед.
ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 28 декабря.
На западе пасмурно, почти по всем областям пройдет легкий снегопад. Температура воздуха днем + 2 градуса, ночью -1.
На севере также ожидается снег. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум -1.
На востоке дождь будет чередоваться с мокрым снегом. Максимум дневной температуры +3, ночью на термометрах +1 градус.
На юге и в Крыму небо затянет облаками. В Симферополе – небольшой снегопад. Температура воздуха днем + 3 градуса, ночью 0.
В центральных регионах облачно, осадки в виде снега. Днем воздух прогреется до +2, ночью термометры покажут -1 градус.
Киеву обещают пасмурную и снежную погоду. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.
Как писал OBOZREVATEL, в Гидрометцентре пообещали "аномально теплую" новогоднюю ночь. По прогнозам синоптиков, серьезных осадков 31 декабря не ожидается.
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