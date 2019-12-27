Мокро и холодно: прогноз погоды в Украине на 28 декабря от ObozTV

До конца недели в Украине сохранится мокрая погода – дождь будет чередоваться с мокрым снегом, возможен гололед.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 28 декабря.

На западе пасмурно, почти по всем областям пройдет легкий снегопад. Температура воздуха днем + 2 градуса, ночью -1.

На севере также ожидается снег. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум -1.

На востоке дождь будет чередоваться с мокрым снегом. Максимум дневной температуры +3, ночью на термометрах +1 градус.

На юге и в Крыму небо затянет облаками. В Симферополе – небольшой снегопад. Температура воздуха днем + 3 градуса, ночью 0.

В центральных регионах облачно, осадки в виде снега. Днем воздух прогреется до +2, ночью термометры покажут -1 градус.

Киеву обещают пасмурную и снежную погоду. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.

Как писал OBOZREVATEL, в Гидрометцентре пообещали "аномально теплую" новогоднюю ночь. По прогнозам синоптиков, серьезных осадков 31 декабря не ожидается.

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