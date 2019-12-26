Где в Украине выпадет снег: прогноз погоды на 27 декабря от ObozTV

В последнюю пятницу этого года на западе Украины выпадет снег, а на востоке ожидаются дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 27 декабря.

По западным областям пройдет легкий снегопад. Днем на термометрах +4 градуса, ночью 0.

Северным регионам обещают облачную погоду с мокрым снегом. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум +1.

На востоке пасмурно, почти по всем областям – дожди. Днем стрелка термометра поднимется до +7, ночью опустится до +4 градусов.

На юге и в Крыму облачно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +6, ночью +4 градуса.

В центральной Украине день будет пасмурным. В Черкассах пройдет снег, а в Полтаве – дождь. Температура воздуха днем +6 градусов, ночью +1.

В Киеве облачно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +3, ночной минимум +2 градуса.

Как писал OBOZREVATEL, в начале Нового года синоптики также ожидают аномально теплую погоду – уже появился прогноз на январь 2020 года.

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