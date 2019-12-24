Католическое Рождество пройдет без снега: прогноз на 25 декабря от ObozTV
На католическое Рождество почти по всей Украине пройдут дожди. Морозов не ожидается – по прогнозам синоптиков, плюсовые температуры сохранятся еще до 26-27 декабря.
ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 25 декабря.
Западные области накроют дожди. Днем на термометрах +5 градусов, ночью +2.
На севере пасмурно, в Житомире пройдет небольшой ливень. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +1.
На востоке небо затянет облаками. В Луганске вероятен кратковременный дождь. Днем стрелка термометра поднимется до +7, ночью опустится до нуля.
На юге и в Крыму синоптики прогнозируют пасмурный и дождливый день. Температура воздуха на протяжении дня +9, ночью +6 градусов.
В центральных областях тоже облачно, ожидаются осадки. Температура воздуха днем +7, ночью +4 градуса.
В Киеве облачно, обещают кратковременный дождь. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум +6.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты и 10 из 15 поместных православных церквей мира отмечают Рождество Христово. Восход первой звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение Сына Божьего Иисуса Христа. Подробнее о традициях праздника – на сайте OBOZREVATEL.
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