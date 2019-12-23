Украину накроют дожди и туманы: прогноз погоды на 24 декабря от ObozTV
Во вторник погода в Украине будет пасмурной и дождливой. Местами землю накроет густой туман.
ObozTV представляет прогноз погоды на 24 декабря.
На западе пасмурно, по всем областям пройдут кратковременные ливни. Днем на термометрах +7, ночью +4 градуса.
На севере также будет преобладать дождливая погода. Дневной максимум +8 градусов, ночной минимум +4.
На востоке облачно, местами – небольшие дожди. Днем стрелка термометра поднимется до +8, ночью опустится до +2 градусов.
На юге и в Крыму небо затянет облаками. Осадки прогнозируют только в Одессе. Температура воздуха на протяжении дня +11 градусов, ночью +8.
Центральным регионам обещают пасмурный день. В Кропивницком ожидается кратковременный ливень. Температура воздуха днем +8, ночью +7 градусов.
В Киеве облачно, временами дождь. Дневной максимум +8 градусов, ночной минимум +7.
Как писал OBOZREVATEL, на Новый год в Украине ожидается преимущественно теплая погода, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
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