Украину накроют дожди и туманы: прогноз погоды на 24 декабря от ObozTV

Во вторник погода в Украине будет пасмурной и дождливой. Местами землю накроет густой туман.

ObozTV представляет прогноз погоды на 24 декабря.

На западе пасмурно, по всем областям пройдут кратковременные ливни. Днем на термометрах +7, ночью +4 градуса.

На севере также будет преобладать дождливая погода. Дневной максимум +8 градусов, ночной минимум +4.

На востоке облачно, местами – небольшие дожди. Днем стрелка термометра поднимется до +8, ночью опустится до +2 градусов.

На юге и в Крыму небо затянет облаками. Осадки прогнозируют только в Одессе. Температура воздуха на протяжении дня +11 градусов, ночью +8.

Центральным регионам обещают пасмурный день. В Кропивницком ожидается кратковременный ливень. Температура воздуха днем +8, ночью +7 градусов.

В Киеве облачно, временами дождь. Дневной максимум +8 градусов, ночной минимум +7.

Как писал OBOZREVATEL, на Новый год в Украине ожидается преимущественно теплая погода, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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