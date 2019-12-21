Самый короткий день в Украине: прогноз погоды на 22 декабря от ObozTV

В день зимнего солнцестояния Украину накроют дожди. Температурные показатели останутся высокими.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря.

В западных областях ожидаются кратковременные ливни. Днем на термометрах +10, ночью +3 градуса.

На севере тоже дожди. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум 2.

На востоке небо затянет облаками, пройдут дожди. Днем стрелка термометра поднимется до +10, ночью опустится до +3 градусов.

Югу и Крыму обещают пасмурный и дождливый день. Температура воздуха на протяжении дня +14 градусов, ночью +8.

Центральные регионы также накроют дожди. Температура воздуха днем +11, ночью +3 градуса.

В Киеве прогнозируют кратковременные осадки и затянутое облаками небо. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум +4.

Сегодня усилия, а завтра – результат. И так во всем.

OBOZREVATEL напоминает, что на 22 декабря в 2019 году выпадает день зимнего солнцестояния. Это самый короткий день в году: в Киеве 22 декабря солнце взойдет в 7:57, а зайдет – в 15:57, то есть через 8 часов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!