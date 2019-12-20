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20 декабря • обновлено в 16:33
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Местами похолодает до нуля: прогноз погоды в Украине на 21 декабря от ObozTV

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Выходные в Украине ожидаются теплыми, хотя ночью в некоторых областях похолодает до нуля. Местами дождь.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 21 декабря.

На западе пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди. Днем на термометрах +8, ночью +2 градуса.

На севере преимущественно облачная и сухая погода. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум 0.

На востоке также облачно, в Донецке прогнозируют небольшой ливень. Днем стрелка термометра поднимется до +10, ночью опустится до нуля.

Местами похолодает до нуля: прогноз погоды в Украине на 21 декабря от ObozTV

Юг и Крым – без осадков, небо затянет облаками. Температура воздуха на протяжении дня +12 градусов, ночью +4.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +9, ночью +2 градуса.

В Киеве 21 декабря облачно и сухо. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +2.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, когда в Украине ухудшится погода и начнется похолодание.

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