Местами похолодает до нуля: прогноз погоды в Украине на 21 декабря от ObozTV
Выходные в Украине ожидаются теплыми, хотя ночью в некоторых областях похолодает до нуля. Местами дождь.
ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 21 декабря.
На западе пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди. Днем на термометрах +8, ночью +2 градуса.
На севере преимущественно облачная и сухая погода. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум 0.
На востоке также облачно, в Донецке прогнозируют небольшой ливень. Днем стрелка термометра поднимется до +10, ночью опустится до нуля.
Юг и Крым – без осадков, небо затянет облаками. Температура воздуха на протяжении дня +12 градусов, ночью +4.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +9, ночью +2 градуса.
В Киеве 21 декабря облачно и сухо. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +2.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, когда в Украине ухудшится погода и начнется похолодание.
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