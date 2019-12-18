Погода приготовила подарки на Святого Николая: прогноз на 19 декабря от ObozTV

В этом году День святого Николая в Украине пройдет без традиционных морозов и снега. На западе и севере похолодает на несколько градусов, но все равно сохранится почти весеннее тепло.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 19 декабря.

На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +8, ночью +3 градуса.

Север – облачно и сухо. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +3.

Восточным областям обещают переменную облачность, также без осадков. Максимум дневной температуры +9, ночью на термометрах +3 градуса.

На юге и в Крыму преимущественно пасмурная и сухая погода. Температура воздуха днем +14, ночью +5 градусов.

В центральной Украине будет облачно, без капли осадков. Воздух на протяжении дня прогреется до +10, ночью термометры покажут +3 градуса.

В Киеве по прогнозу пасмурно и сухо. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +4.

То, что нельзя изменить, давно пора забыть.

OBOZREVATEL напоминает, что 19 декабря православные верующие отмечают День святого Николая Чудотворца, или, как его называют в народе, Николы Зимнего. В ночь на 19 декабря детям кладут под подушку подарки. Больше о традициях и запретах праздника – читайте здесь.

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