Потеплеет еще больше: прогноз погоды в Украине на 18 декабря от ObozTV

Зима в Украине пока задерживается. Синоптики ожидают, что в среду потеплеет еще на несколько градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 18 декабря.

На западе день будет пасмурным, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +12, ночью +4 градуса.

На севере преимущественно солнечная и сухая погода. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум +3.

На востоке тоже ясно, без капли осадков. Днем стрелка термометра поднимется до +9, ночью опустится до +2 градусов.

Югу и Крыму обещают погожий день. Температура воздуха на протяжении дня +15, ночью +7 градусов.

В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +4.

В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +8, ночной минимум +3 градуса.

Сделайте свои мечты сильнее своих страхов!

Как писал OBOZREVATEL, из-за чрезмерно теплого декабря в Одессе даже расцвела калина – потрясающими фото поделились в соцсетях работники Ботанического сада Национального университета имени Мечникова.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!