Главная Новости
17 декабря • обновлено в 17:25
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Потеплеет еще больше: прогноз погоды в Украине на 18 декабря от ObozTV

2.9т
Читать материал на украинском

Зима в Украине пока задерживается. Синоптики ожидают, что в среду потеплеет еще на несколько градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 18 декабря.

На западе день будет пасмурным, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +12, ночью +4 градуса.

На севере преимущественно солнечная и сухая погода. Дневной максимум +10 градусов, ночной минимум +3.

На востоке тоже ясно, без капли осадков. Днем стрелка термометра поднимется до +9, ночью опустится до +2 градусов.

Потеплеет еще больше: прогноз погоды в Украине на 18 декабря от ObozTV

Югу и Крыму обещают погожий день. Температура воздуха на протяжении дня +15, ночью +7 градусов.

В центральных областях солнце будет чередоваться с облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +4.

В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +8, ночной минимум +3 градуса.

Сделайте свои мечты сильнее своих страхов!

Как писал OBOZREVATEL, из-за чрезмерно теплого декабря в Одессе даже расцвела калина – потрясающими фото поделились в соцсетях работники Ботанического сада Национального университета имени Мечникова.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погоды Погода ObozTV Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости