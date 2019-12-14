До +12 °C: прогноз погоды в Украине на 15 декабря от ObozTV

В воскресенье почти по всей территории Украины ожидается облачная погода, вероятны дожди. Местами потеплеет до +12 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на 15 декабря.

На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +10, ночью +3 градуса.

Север – облачно и в основном сухо. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум +2.

На востоке облачно с прояснениями, в ряде областей – дождь. Днем воздух прогреется до +7, ночью столбик термометра опустится до 0.

Югу и Крыму обещают облачное небо. В Симферополе пройдет кратковременный ливень. Температура воздуха на протяжении дня +12, ночью +6 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +9, ночью +3 градуса.

В Киеве 15 декабря будет облачно, но сухо. Дневной максимум +7 градусов, ночной минимум +5.

Ранее OBOZREVATEL собрал несколько свежих прогнозов погоды на Новый год и Рождество в Украине – синоптики пока не уверены, выпадет ли в конце декабря снег.

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