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13 декабря • обновлено в 16:04
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Часть Украины зальет дождями: прогноз погоды на 14 декабря от ObozTV

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Неожиданно теплая для декабря погода сохранится и на выходных. Существенных синоптических изменений не предвидится, но во многих областях ожидаются дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на субботу, 14 декабря.

На западе день будет пасмурным, местами пройдут кратковременные ливни. Днем на термометрах +7, ночью +1 градус.

На севере переменная облачность, в Житомире ожидается дождь. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум -3.

В восточных регионах преимущественно солнечная и сухая погода. Днем стрелка термометра поднимется до +2, ночью опустится до -4 градусов.

Часть Украины зальет дождями: прогноз погоды на 14 декабря от ObozTV

На юге и в Крыму небо затянет облаками. Херсону обещают кратковременный дождь. Температура воздуха на протяжении дня +13, ночью +3 градуса.

В центральных областях облачно, в Черкассах – небольшой ливень. Температура воздуха днем +3 градуса, ночью -2.

В Киеве – облачно и сухо. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум 0.

ObozTV желает теплых и интересных выходных!

Как писал OBOZREVATEL 14 декабря православная церковь отмечает День памяти святого пророка Наума.

По народным приметам, северный ветер в этот день предвещал сильное похолодание, а яркие звезды – начало морозов. Если 14 декабря луна "в рукавицах" (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если "на спинке лежит" – к потеплению.

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