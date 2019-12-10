Где в Украине похолодает: прогноз погоды на 11 декабря от ObozTV
В Украине ожидается небольшое снижение температуры на 1-2 градуса, а в западных областях появится больше солнца.
ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 11 декабря.
На западе в основном солнечная и сухая погода. Днем на термометрах +3 градуса, ночью -1.
В северных регионах небо затянет облаками. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум 0.
На востоке день будет пасмурным, в отдельных областях пройдут дожди. Стрелка термометра поднимется до +7, ночью опустится до +1 градуса.
Юг и Крым – облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +11 градусов, ночью +5.
Центральным областям обещают облачную погоду, в Полтаве – кратковременный дождь. Температура воздуха днем +6, ночью -1 градус.
В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум +1.
Берегите солнце в себе! Оно должно согревать не только вас, но и близких вам людей.
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