Дожди со снегом накроют пол-Украины: прогноз погоды на 8 декабря от ObozTV

В воскресенье в некоторых областях Украины ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальной территории – сухо.

ObozTV представляет прогноз погоды на 8 декабря.

На западе небо затянет облаками, в Ужгороде обещают кратковременный ливень. Днем на термометрах +5 градусов, ночью 0.

Север – облачно, прогнозируют дождь и мокрый снег. Дневной максимум +3 градуса, ночной минимум 0.

На востоке переменная облачность, местами дожди. Днем воздух прогреется до +6, ночью столбик термометра опустится до 0.

Югу и Крыму обещают пасмурный день, без осадков. Температура воздуха на протяжении дня +8, ночью +3 градуса.

В центральных областях облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью 0.

В Киеве облачно, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +3, ночной минимум +2 градуса.

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