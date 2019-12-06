Морозы отступят: прогноз погоды в Украине на 7 декабря от ObozTV

На выходных синоптики обещают плюсовую температуру, только ночью возможен небольшой мороз до -2 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на субботу, 7 декабря.

На западе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +6 градусов, ночью 0.

На севере преимущественно ясно и сухо. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум -2.

Восточным областям обещают пасмурный день без осадков. Стрелка термометра поднимется до +6 градусов, ночью опустится до 0.

На юге и в Крыму небо затянет облаками. Температура воздуха на протяжении дня +10, ночью +2 градуса.

В центральных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем +6, ночью -1 градус.

В Киеве в субботу солнечно и сухо. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум 0.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам оттепель в Украине продлится до 12-13 декабря – народный синоптик Леонид Горбань предупредил, когда ждать возвращения морозов.

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