В Украине оттепель: прогноз погоды на 6 декабря от ObozTV

Под конец рабочей недели в Украине немного потеплеет, температура повысится на 2-4 градуса.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 6 декабря.

На западе солнечно и сухо. Днем на термометрах +5 градусов, ночью -2.

В северных регионах также ясно, погода будет сухой. Дневной максимум +2, ночной минимум -2 градуса.

Восточным областям обещают погожий день, без осадков. Стрелка термометра поднимется до +5 градусов, ночью опустится до -1.

На юге и в Крыму преимущественно солнечная и сухая погода. Температура воздуха на протяжении дня +9, ночью +1 градус.

В центре Украины переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +5, ночью -2 градуса.

В Киеве ясно, никаких осадков. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум 0.

OBOZREVATEL напоминает, что оттепель ожидается вплоть до 12-13 декабря – народный синоптик Леонид Горбань сделал подробный прогноз на декабрь в Украине.

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