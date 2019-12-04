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4 декабря • обновлено в 16:37
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Солнечно и без снега: прогноз погоды в Украине на 5 декабря от ObozTV

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В четверг в Украине будет преобладать солнечная и сухая погода, на юге немного потеплеет.

ObozTV представляет прогноз погоды на 5 декабря.

На западе ясно и сухо. Днем на термометрах +2 градуса, ночью -3.

На севере облачно с прояснениями. Дневной максимум +2, ночной минимум -1 градус.

На востоке пасмурно, без осадков. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью столбик термометра опустится до -2.

Солнечно и без снега: прогноз погоды в Украине на 5 декабря от ObozTV

Южным областям и Крыму обещают безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Температура воздуха на протяжении дня +6, ночью -2 градуса.

В центральных регионам солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем +3, ночью -2 градуса.

В Киеве ожидается погожий день. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум -1.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня после кратковременной оттепели в Украину вернутся морозы, а во второй половине декабря пройдут снегопады.

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