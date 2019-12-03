Местами приморозит до -5 °C: прогноз погоды в Украине на 4 декабря от ObozTV
В Украине местами приморозит до -5 градусов, но солнце начнет чаще проглядывать сквозь облака.
ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 4 декабря.
На западе будет преобладать солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем +1, ночью -5 градусов.
В северных областях облачно, местами пройдет снег. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -4.
На востоке переменная облачность, без осадков. Максимум дневной температуры +1 градус, ночью на термометрах -4.
Югу и Крыму обещают пасмурный день с возможными прояснениями. Температура воздуха днем +3, ночью -1 градус.
В центральных областях небо затянет облаками, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью термометры покажут -4.
Киеву прогнозируют облачное небо и отсутствие осадков. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -2.
Как писал OBOZREVATEL, в ночь со 2 на 3 декабря Украину завалило снегом, непогода стала причиной сотен ДТП. Впрочем, уже до конца недели ожидается новое потепление.
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