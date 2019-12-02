Где ждать снегопадов: прогноз погоды в Украине на 3 декабря от ObozTV
Во вторник в Украине ожидается холодная зимняя погода, в восточных регионах выпадет снег.
ObozTV представляет прогноз погоды на 3 декабря.
На западе небо затянет облаками, преимущественно без осадков. Днем на термометрах +1 градус, ночью -2.
На севере также облачно. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -2.
На востоке облачно, почти во всех областях ожидаются легкие снегопады. Температура днем -1, ночью -2 градуса.
На юге и в Крыму будет преобладать пасмурная и сухая погода. Днем стрелка термометра поднимется до +2 градусов, ночью опустится до -1.
В центральных областях переменная облачность, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +1, ночной минимум -4 градуса.
Киеву 3 декабря обещают облачную, но сухую погоду. Температура воздуха днем +1, ночью -1 градус и кратковременный снегопад.
Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом на первые два месяца зимы и рассказал, какую погоду стоит ожидать на Новый год.
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