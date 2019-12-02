Где ждать снегопадов: прогноз погоды в Украине на 3 декабря от ObozTV

Во вторник в Украине ожидается холодная зимняя погода, в восточных регионах выпадет снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на 3 декабря.

На западе небо затянет облаками, преимущественно без осадков. Днем на термометрах +1 градус, ночью -2.

На севере также облачно. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -2.

На востоке облачно, почти во всех областях ожидаются легкие снегопады. Температура днем -1, ночью -2 градуса.

На юге и в Крыму будет преобладать пасмурная и сухая погода. Днем стрелка термометра поднимется до +2 градусов, ночью опустится до -1.

В центральных областях переменная облачность, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +1, ночной минимум -4 градуса.

Киеву 3 декабря обещают облачную, но сухую погоду. Температура воздуха днем +1, ночью -1 градус и кратковременный снегопад.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом на первые два месяца зимы и рассказал, какую погоду стоит ожидать на Новый год.

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